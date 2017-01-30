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Мужчина, угрожая взрывом, ограбил обменник в Минске
31.01.2017 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 янв – Sputnik. Минская милиция разыскивает мужчину, который, угрожая взрывом, ограбил один из валютно-обменных пунктов на улице Якуба Коласа в столице, сообщили Sputnik во вторник в ГУВД Мингорисполкома.
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Инцидент в столице произошел 22 января: около 10:45 неизвестный обратился к кассиру обменника и, угрожая применить взрывное устройство, забрал крупную сумму денег.
По информации милиции, разыскиваемый мужчина имеет славянскую внешность, на вид ему около 25 лет, рост составляет приблизительно 175 сантиметров, телосложение – среднее. Нападавший был одет в темную куртку с капюшоном и логотипом фирмы Puma, светло-серую буйку, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны и кроссовки такого же цвета.
В ГУВД просят граждан, которые что-либо знают о разыскиваемом, обратиться в милицию по телефонам: (029) 344-76-32, (029) 159-02-01 или 102.
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По информации столичной милиции, кассир обменного пункта отдала неизвестному крупную сумму денег.
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