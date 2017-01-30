﻿ Мужчину, который устроил поножовщину на дружеском застолье, приговорили к 17 годам. 21.by
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Мужчину, который устроил поножовщину на дружеском застолье, приговорили к 17 годам

31.01.2017 13:47 — ЧП | Tut.by  
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17 лет лишения свободы в колонии усиленного режима — такой приговор вынес областной суд 32-летнему уроженцу Полоцкого района, который с особой жестокостью убил односельчанина и покушался на убийство двух женщин, ставших свидетельницами преступления. Об э том сообщает пресс-служба областного суда.

Трагедия произошла в деревне Кстовка Полоцкого района в апреле прошлого года. Две семейные пары устроили праздник и пили несколько дней подряд: одна из участниц застолья накануне получила отпускные. Затем друзья пригласили к себе еще одну женщину.

В состоянии опьянения один из мужчин неожиданно нанес удар ножом односельчанину, тот умер на месте происшествия. Затем он напал на двух женщин. Его жены в этот момент в комнате не было. Она вернулась к застолью, когда муж накинулся на своих жертв. «Убираю свидетелей», — прокомментировал он. Однако женщины увернулись от ножа, получив ранения.

По решению суда осужденного также будут принудительно лечить от хронического алкоголизма.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Трагедия произошла в деревне Кстовка Полоцкого района в апреле прошлого года. Две семейные пары устроили праздник и пили несколько дней подряд: одна из участниц...

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