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Директор "Брестводстроя" отправлял рабочих и технику строить дом родственникам

31.01.2017 14:02 — ЧП | Tut.by  
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В суд передано уголовное дело по обвинению 56-летнего бывшего руководителя «Брестводстроя» в злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

С марта по декабрь 2015 года обвиняемый привлекал работников и технику для строительства частного дома на земельном участке своих родных. Данный факт был выявлен сотрудниками правоохранительных органов, после чего подтвержден в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности специалистами главного управления ведомственного контроля Брестского облисполкома.

В рамках расследования было установлено более 80 фактов выполнения работ подчиненными сотрудниками без заключения соответствующих договоров и производства оплаты. При этом обвиняемый давал указания как лично, так и через своего заместителя, который осуществлял контроль.

Материальный ущерб предприятию составил свыше 8700 деноминированных рублей.

«По завершении следствия бывшему директору предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Свою вину должностное лицо признало в полном объеме и возместило ущерб. Также на его имущество стоимостью более 160 000 деноминированных рублей наложен арест», — сообщили в УСК.

 
 
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Материальный ущерб предприятию составил свыше 8700 деноминированных рублей.

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