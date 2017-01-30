МИНСК, 31 янв — Sputnik. Комитет госбезопасности при получении взятки задержал с поличным начальника департамента Могилевского областного управления МЧС, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе КГБ.



© Фото: КГБ Задержанную КГБ Людмилу Бачило официально уволили из ФСЗН

По информации КГБ, начдепартамента получил деньги от одной из иностранных коммерческих организаций за выдачу заключения о соответствии строительного объекта нормам и правилам в области промышленной безопасности.

"Получении взятки в размере двух тысяч долларов США задержан с поличным начальник Могилевского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Иваницкий В.П.", — сообщили в комитете.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.

В настоящее время Иваницкий заключен под стражу, по делу проводятся необходимые следственные действия, для выявления и документирования других эпизодов противоправной деятельности начдепартамента.