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Тело гимназистки с признаками падения с высоты обнаружено в Минске

31.01.2017 16:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв – Sputnik. Тело 14-летней гимназистки было обнаружено во дворе одного из домов в Советском районе Минска, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Тело гимназистки с признаками падения с высоты обнаружено в Минске
© flickr.com/ e-Magine Art
По факту доведения школьницы до самоубийства возбуждено уголовное дело

Погибшую — ученицу 9 класса одной из минских гимназий — нашли около жилого дома, расположенного возле учреждения образования.

"Управление Следственного комитета разбирается в обстоятельствах гибели учащейся гимназии", — сказала Гончарова.

По ее словам, сейчас следователи завершили осмотр места происшествия, по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Беларуси (доведение до самоубийства).

Собеседница Sputnik уточнила, что сотрудники СК, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, в том числе причины гибели девочки, опрашиваю ее родственников, соседей, одноклассников и учителей гимназии.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы возбудили по факту смерти несовершеннолетней уголовное дело в связи с доведением до самоубийства.

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