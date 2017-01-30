МИНСК, 31 янв – Sputnik. Тело 14-летней гимназистки было обнаружено во дворе одного из домов в Советском районе Минска, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Погибшую — ученицу 9 класса одной из минских гимназий — нашли около жилого дома, расположенного возле учреждения образования.

"Управление Следственного комитета разбирается в обстоятельствах гибели учащейся гимназии", — сказала Гончарова.

По ее словам, сейчас следователи завершили осмотр места происшествия, по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145 Уголовного кодекса Беларуси (доведение до самоубийства).

Собеседница Sputnik уточнила, что сотрудники СК, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, в том числе причины гибели девочки, опрашиваю ее родственников, соседей, одноклассников и учителей гимназии.