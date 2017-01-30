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В Конго сбиты Ми-24: россиян на борту не было, по белорусам неизвестно

31.01.2017 19:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 янв — Sputnik. Граждан РФ на борту сбитых в Демократической Республике Конго двух вертолетов Ми-24 не было, информация по белорусам уточняется.

Ранее ряд СМИ сообщили, что два военных вертолета Ми-24, по одной информации, были сбиты, по другой, потерпели крушение в результате сложных метеоусловий. Сообщалось, что экипажи состояли из граждан Беларуси и России. Кроме того, СМИ информировали, что пострадавшие были госпитализированы.

"По данным посольства России, россиян на борту рухнувших на востоке Демократической Республики Конго вертолетов не было", — сообщил представитель российской дипмиссии в ДРК. Его слова приводит РИА Новости.

Касательно белорусов якобы находившихся в одном из вертолетов, официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик заявил, что дипломаты выясняют достоверность данной информации. "Министерство иностранных дел и посольство Беларуси в ЮАР прилагают усилия, чтобы получить из официальных источников информацию об инциденте с вертолетом, который, предположительно, пилотировался белорусским экипажем", — цитирует Мирончика БелТА.

По его словам, на данный момент никаких официальных сведений нет. "Однако мы как напрямую, так и с использованием возможностей посольства Российской Федерации в Демократической Республике Конго работаем над тем, чтобы получить официальную информацию, уточнить, идет ли речь о гражданах нашей страны", — отметил Мирончики заверил, что как только МИД будет обладать достоверной информацией, он ее огласит.

В свою очередь грузинские СМИ пишут, что на территории Конго был сбит вертолет, управляемый не россиянами, а грузинами. Данную информацию подтвердили в министерстве обороны Грузии, но обратили внимание, что летчики не имеют отношение к вооруженным силам страны и находятся в африканской республике как частные лица.

Вооруженный конфликт между антиправительственными формированиями и армией ДРК продолжается в регионе с 2004 года. Движение M23 ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси и действует на востоке страны. Власти ДРК обвиняют в оказании помощи боевикам из М23 соседнюю Руанду, хотя ее правительство этого не признает.    

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ сообщают, что в Конго были сбиты ударные вертолеты Ми-24, одним из которых управлял белорусский экипаж; вместе с тем, более точной информации об инциденте,...

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