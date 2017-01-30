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ЧП на "Гродноазот": автомобиль задел трубопровод с аммиаком

31.01.2017 20:49 — ЧП | Tut.by  
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На территории «Гродноазота» автомобиль задел трубу с жидким аммиаком. Трубопровод был немедленно отключен, пострадавших нет, производятся замеры на содержание аммиака. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Происшествие произошло 31 января около 17.25.

«Прибывший под загрузку продукции грузовой автомобиль сторонней организации, двигаясь по территории предприятия под запрещающий знак по высоте, сбил трубопровод, по которому производится выдача жидкого аммиака из цеха аммиак-3 в межцеховые коммуникации предприятия», — говорится в сообщении.

Сотрудники «Гродноазота» отключили трубопровод запорной арматурой. Опасная зона была ограждена. Проводятся замеры на содержание аммиака по периметру территории предприятия.

По данным замеров содержание аммиака по состоянию на 18.30 вторника, на границе санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой застройке, переулку Куйбышева, — ниже чувствительности метода измерения.

«Пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей на предприятии и жителей города нет», — уверены на предприятии.

 
 
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Пострадавших нет, замеры аммиака - ниже чувствительности метода измерения.

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