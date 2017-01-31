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Ракетный крейсер США сел на мель в Японии

01.02.2017 08:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Ракетный крейсер Antietam, оснащенный многоцелевой боевой информационно-управляющей системой ПРО Aegis (БИУС "Иджис"), сел на мель в районе японского города Йокосука, сообщает Sputnik.

Ракетный крейсер США сел на мель в Японии
© Sputnik/
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Ракетный крейсер относится к классу "Тикондерога", был введен в эксплуатацию в 1987 году и прикреплен к базе Седьмого флота США Йокосука. Во вторник крейсер сел на мель из-за поломки винта. В этот же день произошла утечка четырех тысяч литров гидравлического масла. Поврежденный крейсер доставили на американскую базу Йокосука в префектуре Канагава при помощи буксиров.

Причины происшествия, масштаб поломки и сроки ремонта неизвестны.

Военно-морской флот США сотрудничает с японскими властями, предпринимая все необходимые меры для минимизации последствий воздействия утечки четырех тысяч литров гидравлического масла, отмечает Sputnik. 

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщают американские СМИ, инцидент произошел во время сильного ветра: крейсер бросил якорь, но судно все равно продолжало движение, затем экипаж почувствовал...

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