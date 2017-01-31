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В деревне Заболотье молодечненец хранил более 1000 литров браги
01.02.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
31 января в 12.30 сотрудниками ООПП РОВД и ОДО в хозяйственной постройке на территории дачного дома в д. Заболотье, принадлежащего неработающему, 26-летнему жителю г. Молодечно, обнаружено в двух полимерных емкостях 1200 литров самогонной браги, которая уничтожена. РОВД проводится проверка.
Отделение информации и общественных связей УВД Миноблисполкома
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31 января в 12.30 сотрудниками ООПП РОВД и ОДО в хозяйственной постройке на территории дачного дома в д. Заболотье, принадлежащего неработающему, 26-летнему жителю г....
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