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Старенький Passat сгорел в гараже в Минске из-за короткого замыкания
01.02.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen Passat сгорел в гаражном кооперативе в Минске из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.
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Информация о горящей в гаражном кооперативе на улице Гурского машине поступила спасателям накануне в 11:46.
"Прибывшие на место вызова спасатели установили, что произошло загорание легкового автомобиля Volkswagen Passat 1987 года выпуска", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что пожарным, чтобы ликвидировать огонь, понадобилось чуть более 15 минут.
В качестве предполагаемой причины возникновения пожара в МЧС рассматривают короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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Пожарным, чтобы ликвидировать огонь, понадобилось чуть более 15 минут.
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