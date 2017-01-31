МИНСК, 1 фев – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen Passat сгорел в гаражном кооперативе в Минске из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.

Информация о горящей в гаражном кооперативе на улице Гурского машине поступила спасателям накануне в 11:46.

"Прибывшие на место вызова спасатели установили, что произошло загорание легкового автомобиля Volkswagen Passat 1987 года выпуска", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что пожарным, чтобы ликвидировать огонь, понадобилось чуть более 15 минут.

В качестве предполагаемой причины возникновения пожара в МЧС рассматривают короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.