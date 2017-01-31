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Старенький Passat сгорел в гараже в Минске из-за короткого замыкания

01.02.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев – Sputnik. Легковой автомобиль Volkswagen Passat сгорел в гаражном кооперативе в Минске из-за короткого замыкания в электропроводке, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.

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© Фото: Новый Гродно / ВК
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Информация о горящей в гаражном кооперативе на улице Гурского машине поступила спасателям накануне в 11:46.

"Прибывшие на место вызова спасатели установили, что произошло загорание легкового автомобиля Volkswagen Passat 1987 года выпуска", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что пожарным, чтобы ликвидировать огонь, понадобилось чуть более 15 минут.

В качестве предполагаемой причины возникновения пожара в МЧС рассматривают короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
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Пожарным, чтобы ликвидировать огонь, понадобилось чуть более 15 минут.

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