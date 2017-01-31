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В Кричеве задержали валютчика, заработавшего за полтора года более 50 тысяч рублей

01.02.2017 14:28 — ЧП | Tut.by  
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В Кричеве задержали мужчину за незаконные валютные операции. Правоохранители считают, что за полтора года валютчик заработал на незаконных операциях более полумиллиарда неденоминированных рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома.

Официально кричевлянин числился безработным. Считают, что 50 тыс. рублей мужчине удалось получить с января 2015-го по июнь 2016-го года. По данным силовиков, размер этой суммы не окончателен.

— Нам известно о том, что подозреваемый начал заниматься незаконным обменом валюты намного раньше. Среди его клиентов, в основном, были индивидуальные предприниматели. Чтобы не приобретать валюту в банках, где обязательно удостоверение личности, они и обращались к подобным схемам, таким образом, скрывая свои реальные доходы, — сказал начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями областного УВД Андрей Харкевич.

Кричевлянина задержали в январе, как и двух его «коллег» из Могилева. Валютчики из областного центра незаконно получили примерно по 30 тыс. рублей каждый.

За незаконную предпринимательскую деятельность им грозит наказание вплоть до лишения свободы на 3 года.

 
Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
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К мужчине обращались, в основном, предприниматели, которые хотели скрыть реальные доходы, сказали в УВД.

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