В Кричеве задержали мужчину за незаконные валютные операции. Правоохранители считают, что за полтора года валютчик заработал на незаконных операциях более полумиллиарда неденоминированных рублей, сообщили в УВД Могоблисполкома .

Официально кричевлянин числился безработным. Считают, что 50 тыс. рублей мужчине удалось получить с января 2015-го по июнь 2016-го года. По данным силовиков, размер этой суммы не окончателен.

— Нам известно о том, что подозреваемый начал заниматься незаконным обменом валюты намного раньше. Среди его клиентов, в основном, были индивидуальные предприниматели. Чтобы не приобретать валюту в банках, где обязательно удостоверение личности, они и обращались к подобным схемам, таким образом, скрывая свои реальные доходы, — сказал начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями областного УВД Андрей Харкевич.

Кричевлянина задержали в январе, как и двух его «коллег» из Могилева. Валютчики из областного центра незаконно получили примерно по 30 тыс. рублей каждый.

За незаконную предпринимательскую деятельность им грозит наказание вплоть до лишения свободы на 3 года.