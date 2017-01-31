﻿ В Могилеве задержали мужчину, который "купил для себя" 24 тысячи литров спиртовой жидкости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Могилеве задержали мужчину, который "купил для себя" 24 тысячи литров спиртовой жидкости

01.02.2017 14:25 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Могилеве задержали мужчину, который под видом антисептического раствора для обработки древесины перевозил спиртосодержащую жидкость. В полуприцепе грузовика правоохранители обнаружили 24 тысячи литров жидкости, сообщили в УВД Могоблисполкома.


Фото: УВД Могоблисполкома

Машину с подозрительным грузом остановили около Могилева на трассе, связывающей областной центр с Оршей. В документах, которые предоставил водитель, грузоотправителем значилась российская фирма. Товар должен был быть доставлен в Глуск.

Обе фирмы оказались вымышленными. Водитель пояснил, что спиртосодержащую жидкость он купил для собственных нужд.

Контрабандный груз изъят. Проводится проверка, по результатам которой виновное лицо могут привлечь и к уголовной ответственности.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Груз по документам значился как антисептический раствор для обработки древесины.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Крупная партия "паленой" российской водки изъята у жителя Гомеля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика