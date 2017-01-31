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В Могилеве задержали мужчину, который "купил для себя" 24 тысячи литров спиртовой жидкости
В Могилеве задержали мужчину, который под видом антисептического раствора для обработки древесины перевозил спиртосодержащую жидкость. В полуприцепе грузовика правоохранители обнаружили 24 тысячи литров жидкости, сообщили в
Машину с подозрительным грузом остановили около Могилева на трассе, связывающей областной центр с Оршей. В документах, которые предоставил водитель, грузоотправителем значилась российская фирма. Товар должен был быть доставлен в Глуск.
Обе фирмы оказались вымышленными. Водитель пояснил, что спиртосодержащую жидкость он купил для собственных нужд.
Контрабандный груз изъят. Проводится проверка, по результатам которой виновное лицо могут привлечь и к уголовной ответственности.
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Груз по документам значился как антисептический раствор для обработки древесины.
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