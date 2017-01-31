МИНСК, 1 фев – Sputnik. Сотрудники гомельской милиции изъяли из незаконного оборота 1300 литров контрафактного алкоголя, который хранил у себя в гараже местный житель, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.



© Фото: УВД Гомельского облисполкома Мозырянин купил 3 тонны спиртного "для себя", но попался милиции

Партию контрафакта обнаружили в ходе оперативных мероприятий в гаражном кооперативе на улице Иногородней, в помещении, принадлежащем неработающему 52-летнему гомельчанину.

В результате осмотра гаража оперативники изъяли 110 пятилитровых и 10-литровых канистр общим объемом 875 литров и 780 бутылок водки", – сказал Пристромов.

По его словам, чтобы вывезти весь контрафактный алкоголь, понадобилось несколько служебных автомобилей УВД. Оперативникам мужчина не смог пояснить, на каком именно заводе в РФ были разлиты обнаруженные в его гараже спирт и водка.

В отношении гомельчанина был составлен протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП, мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 базовых величин (2300 рублей – Sputnik) с конфискацией контрафакта.