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ДТП под Речицей с тремя погибшими: водитель Mazda был пьян
01.02.2017 14:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Mazda, который совершил в Речицком районе лобовое ДТП с машиной Fiat, в результате которого три человека погибли, на момент аварии был нетрезв, сообщили Sputnik в среду в Государственном комитете судебных экспертиз.
Авария произошла в понедельник 27 января на 121-м километре дороги "Октябрьский – Речица" возле деревни Деражня:
"По результатам экспертизы установлено, что в момент ДТП водитель и пассажир Мazda находились в состоянии сильного алкогольного опьянения", – сказали в ГКСЭ.
Там также сообщили, что в крови погибших эксперты обнаружили около двух промилле алкоголя.
Ранее по факту аварии Речицким райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Известно, что 27-летний водитель Мazda, 27-летний житель деревни Жмуровка, не имел прав – его на три года лишили водительского удостоверения в июне 2014-го за вождение в нетрезвом виде.
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В крови погибших – водителя и пассажира Mazda – эксперты обнаружили около двух промилле алкоголя.
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