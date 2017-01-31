МИНСК, 1 фев – Sputnik. Водитель легкового автомобиля Mazda, который совершил в Речицком районе лобовое ДТП с машиной Fiat, в результате которого три человека погибли, на момент аварии был нетрезв, сообщили Sputnik в среду в Государственном комитете судебных экспертиз.

Авария произошла в понедельник 27 января на 121-м километре дороги "Октябрьский – Речица" возле деревни Деражня: машина Мazda 626 врезалась в Fiat Bravo , за рулем которого находился 70-летний житель Речицы. Оба водителя, а также 34-летний пассажир Мazda погибли, еще одна пассажирка получила перелом руки.

"По результатам экспертизы установлено, что в момент ДТП водитель и пассажир Мazda находились в состоянии сильного алкогольного опьянения", – сказали в ГКСЭ.

Там также сообщили, что в крови погибших эксперты обнаружили около двух промилле алкоголя.

Ранее по факту аварии Речицким райотделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Известно, что 27-летний водитель Мazda, 27-летний житель деревни Жмуровка, не имел прав – его на три года лишили водительского удостоверения в июне 2014-го за вождение в нетрезвом виде.