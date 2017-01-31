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Житель Полоцкого района устроил в подвале дома нарколабораторию

01.02.2017 14:58 — ЧП | Tut.by  
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Подпольную лабораторию выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Вечером 30 января по месту жительства 35-летнего индивидуального предпринимателя полоцкие правоохранители обнаружили и изъяли 235 г высушенной марихуаны. А в подвале дома выявили помещение, специально оборудованное для выращивания этого растения. Здесь установлено лабораторное оборудование (вентилятор, лампы, обогреватель, система полива). В подвале милиция также обнаружила куст конопли.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

 
 
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У мужчины обнаружили и изъяли 235 г высушенной марихуаны.

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