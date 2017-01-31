Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Смолевичского района, который обвиняется в покушении на убийство молодой семьи. Из ревности и личной неприязни он поджег дом, но благодаря соседям удалось предотвратить трагедию. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.





Ночью 28 июля в деревне Заболотье загорелся частный дом, где жила семейная пара с малолетним ребенком. Хозяева спали, но благодаря соседям огонь заметили и потушили, семья не пострадала.

После осмотра места происшествия и опроса очевидцев появились подозрения, что все было не случайно. Вскоре задержали подозреваемого — 39-летнего жителя соседней деревни, ранее уже судимого за имущественные преступления; он был знаком семье.

— По данным следствия, находящийся в состоянии опьянения обвиняемый целенаправленно, из ревности и личной неприязни к жителям дома, имея умысел на противоправное лишение жизни семейной пары с ребенком, ночью приехал в их деревню и поджег зажигалкой находящиеся у входной двери покрывала и диван, рассчитывая, что это станет препятствием для выхода жильцов из горящего дома, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

После поджога мужчина скрылся. Позже фигурант давал противоречивые показания: якобы все произошло случайно из-за курения у дома.

Согласно психолого-психиатрической экспертизе, в момент случившегося мужчина отдавал отчет своим действиям и мог руководить ими.





Действия обвиняемого квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетнего, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью (ч. 1 ст. 14 и пп. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 139 УК) и покушение на умышленные уничтожение и повреждение имущества, совершенные общеопасным способом и повлекшие причинение ущерба в крупном размере (ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса).

Обвиняемый находится под стражей. Дело передано прокурору для направления в суд.