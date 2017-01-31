МИНСК, 1 фев – Sputnik. Сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси перекрыли канал незаконной поставки в Евросоюз цветных и редкоземельных металлов, сообщили Sputnik в среду в ГПК.



© Фото: ГТК Беларуси Водитель спрятал от гродненских таможенников в винограде 8 тыс. батареек

Группу контрабандистов удалось задержать в ходе проведения спецоперации 30 и 31 января, которая проходила одновременно в нескольких регионах республики.

"30 января в пункте пропуска "Лоша" во время досмотра был задержан автомобиль Skoda, выезжавший из Беларуси в Литву. В тайнике обнаружена партия весом 64 килограмма изделий, содержащих в своем составе редкоземельные и драгоценные металлы", – сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что впоследствии в одном из гаражных кооперативов Минска была изъята еще одна партия цветмета весом более 200 килограммов, а в двух населенных пунктах Витебской области – еще 130 килограммов.

В настоящее время в отношении троих граждан Беларуси проводится проверка, по предварительной оценке стоимость изъятого составляет более 400 тысяч рублей.