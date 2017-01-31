МИНСК, 1 фев — Sputnik. Российские инженеры разминировали историческую Цитадель древней крепости Алеппо, сообщает корреспондент Sputnik.

Международный противоминный центр Вооруженных сил Российской Федерации открыл филиал в сирийском городе Алеппо, недавно освобожденном от боевиков. В нем будут проходить обучение лучшие сирийские военнослужащие, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.



Министерство обороны РФ Разминирование российскими инженерами исторической Цитадели древней крепости Алеппо

"В городе сформирован центр по подготовке специалистов Сирийской Арабской Республики. Уже сейчас поступили заявки, с 31 января мы начинаем обучение первой группы. Ожидаем примерно 50-70 человек военнослужащих сирийской армии для первого этапа подготовки", — сообщил журналистам руководитель центра Игорь Михалик.

По его словам, саперам в Алеппо предстоит очень много работы.



Министерство обороны РФ Военнослужащий во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо

Ранее сообщалось, что российские военные саперы в течение недели разминировали более 360 гектаров территорий Алеппо и 75 километров дорог. Обезврежено более 1 тысячи взрывоопасных предметов. В свои дома в восточном Алеппо вернулось уже более 12 тысяч мирных жителей, им оказывается необходимая помощь, отмечали в российском оборонном ведомстве.



Министерство обороны РФ Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо

Чрезвычайная миссия экспертов ЮНЕСКО, проводившая с 16 по 19 января оценку степени ущерба, нанесенного Старому городу Алеппо, сообщила, что почти 30% этого объекта Всемирного наследия уничтожено, около 60% Старого города Алеппо был причинен серьезный ущерб.



Министерство обороны РФ Старому городу Алеппо нанесен значительный ущерб

Значительный ущерб нанесен Великой мечети Омейядов, Цитадели, мечетям, церквям, традиционным арабским рынкам (сук), караван-сараям, медресе, хаммамам, музеям и другим значимым историческим зданиям в Алеппо.