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Цитадель древней крепости Алеппо разминировали российские инженеры

01.02.2017 15:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 фев — Sputnik. Российские инженеры разминировали историческую Цитадель древней крепости Алеппо, сообщает корреспондент Sputnik.

Международный противоминный центр Вооруженных сил Российской Федерации открыл филиал в сирийском городе Алеппо, недавно освобожденном от боевиков. В нем будут проходить обучение лучшие сирийские военнослужащие, которые затем будут участвовать в разминировании освобожденных территорий.

Цитадель древней крепости Алеппо разминировали российские инженеры
Министерство обороны РФ
Разминирование российскими инженерами исторической Цитадели древней крепости Алеппо

"В городе сформирован центр по подготовке специалистов Сирийской Арабской Республики. Уже сейчас поступили заявки, с 31 января мы начинаем обучение первой группы. Ожидаем примерно 50-70 человек военнослужащих сирийской армии для первого этапа подготовки", — сообщил журналистам руководитель центра Игорь Михалик.

По его словам, саперам в Алеппо предстоит очень много работы.

Цитадель древней крепости Алеппо разминировали российские инженеры
Министерство обороны РФ
Военнослужащий во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо

Ранее сообщалось, что российские военные саперы в течение недели разминировали более 360 гектаров территорий Алеппо и 75 километров дорог. Обезврежено более 1 тысячи взрывоопасных предметов. В свои дома в восточном Алеппо вернулось уже более 12 тысяч мирных жителей, им оказывается необходимая помощь, отмечали в российском оборонном ведомстве.

Цитадель древней крепости Алеппо разминировали российские инженеры
Министерство обороны РФ
Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо

Чрезвычайная миссия экспертов ЮНЕСКО, проводившая с 16 по 19 января оценку степени ущерба, нанесенного Старому городу Алеппо, сообщила, что почти 30% этого объекта Всемирного наследия уничтожено, около 60% Старого города Алеппо был причинен серьезный ущерб.

Цитадель древней крепости Алеппо разминировали российские инженеры
Министерство обороны РФ
Старому городу Алеппо нанесен значительный ущерб

Значительный ущерб нанесен Великой мечети Омейядов, Цитадели, мечетям, церквям, традиционным арабским рынкам (сук), караван-сараям, медресе, хаммамам, музеям и другим значимым историческим зданиям в Алеппо.

 
Теги: Минск
 
 
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Филиал Российского противоминного центра появился в сирийском Алеппо.

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