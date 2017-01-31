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Семья минчан попала с отравлением в больницу - предположительно от угарного газа

01.02.2017 16:24 — ЧП | Tut.by  
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Поздно вечером 31 января медики увезли в больницу из частного дома по улице Брагинской в Минске семью из четырех человек — предположительно, с отравлением угарным газом. Информацию об инциденте порталу TUT.BY подтвердили в Минском городском управлении МЧС.

Примерно в 23.25 сотрудники скорой помощи проинформировали городское МЧС, что четверо минчан попали в больницу после отравления — вероятно, угарным газом. В газовые службы звонок об инциденте поступил часом ранее.

«Отравление получили четыре человека — супружеская пара (31 и 32 года), а также двое их 10-летних детей», — рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Известно, что в доме было установлено два газовых водонагревателя — котел и колонка. По предварительным данным, всему виной может быть негерметичность дымовых каналов. Точную причину установят по итогам проверки.

Напомним, на прошлой неделе в Борисове слесарей-газовщиков приговорили к 4 годам в колонии-поселении по делу о гибели шести человек от угарного газа. Фигуранты так и не признали своей вины, "Минскоблгаз" встал на защиту сотрудников. Но адвокаты стороны потерпевших указывали на недоработки руководства "Минскоблгаза" в обеспечении необходимым оборудованием: только после трагедии слесарей обеспечили анализаторами угарного газа.

 
Теги: Минск
 
 
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Были госпитализированы супружеская пара и двое 10-летних детей.

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