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Семья минчан попала с отравлением в больницу - предположительно от угарного газа
Поздно вечером 31 января медики увезли в больницу из частного дома по улице Брагинской в Минске семью из четырех человек — предположительно, с отравлением угарным газом. Информацию об инциденте порталу TUT.BY подтвердили в Минском городском управлении МЧС.
Примерно в 23.25 сотрудники скорой помощи проинформировали городское МЧС, что четверо минчан попали в больницу после отравления — вероятно, угарным газом. В газовые службы звонок об инциденте поступил часом ранее.
«Отравление получили четыре человека — супружеская пара (31 и 32 года), а также двое их 10-летних детей», — рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.
Известно, что в доме было установлено два газовых водонагревателя — котел и колонка. По предварительным данным, всему виной может быть негерметичность дымовых каналов. Точную причину установят по итогам проверки.
Напомним, на прошлой неделе в Борисове слесарей-газовщиков
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Были госпитализированы супружеская пара и двое 10-летних детей.
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