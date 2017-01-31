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Как ликвидировали утечку аммиака на "Гродно Азоте"

01.02.2017 16:44 — ЧП | Tut.by  
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Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео с места происшествия на гродненском предприятии. 31 января на территории «Гродно Азота» автомобиль задел трубу с жидким аммиаком. Все произошло в 17.25. Грузовик, который прибыл на загрузку, проехал по территории предприятия под запрещающий знак по высоте и повредил трубопровод. На видео видно, как спасатели ликвидируют утечку аммиака, организовав специальную водяную завесу, которая в течение получаса осаждала летучее вещество.


Фото: s13.ru, носит иллюстративный характер

Трубопровод был сразу же отключен, пострадавших не было. Были сделаны замеры на содержание аммиака, которые установили, что его концентрация не превышает допустимых норм.

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Была создана рабочая группа, в состав которой входят специалисты предприятия, РОВД, МЧС и следственного комитета. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
 
Теги: Гродно
 
 
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На видео видно, как спасатели ликвидируют утечку аммиака, организовав специальную водяную завесу, которая в течении получаса осаждала летучее вещество.

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