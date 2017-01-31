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Как ликвидировали утечку аммиака на "Гродно Азоте"
Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео с места происшествия на гродненском предприятии. 31 января на территории «Гродно Азота»
Трубопровод был сразу же отключен, пострадавших не было. Были сделаны замеры на содержание аммиака, которые установили, что его концентрация не превышает допустимых норм.
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Была создана рабочая группа, в состав которой входят специалисты предприятия, РОВД, МЧС и следственного комитета. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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На видео видно, как спасатели ликвидируют утечку аммиака, организовав специальную водяную завесу, которая в течении получаса осаждала летучее вещество.
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