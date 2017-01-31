МИНСК, 1 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в Польше в отношении гражданки Беларуси, которая пыталась незаконно перевезти через границу в автомобиле партию сигарет, сообщила таможня Белостока.



© Фото: ГПК Пограничники перекрыли канал поставки цветмета в ЕС

Женщина на Mazda 6 2016 года выпуска следовала в Польшу через пункт пропуска "Бобровники".

"При пересечении границы офицеры решили внимательно изучить транспортное средство: оказалось, что в было спрятано 2500 пачек сигарет без польских акцизных марок", – сказали в таможне.

Табачные изделия обнаружились в специально оборудованных полостях в полу машины, порогах, под крыльями и вокруг рычага переключения передач. Общая стоимость контрабанды составила 32 тысячи польских злотых (около 7,9 тысячи долларов).

В отношении 35-летней женщины были возбуждены уголовные дела, сигареты таможенники изъяли, а автомобиль поставили на спецстоянку.

По информации таможни Белостока, белорусской гражданке за совершенное правонарушение грозит крупный штраф и конфискация машины.