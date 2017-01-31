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Новую Mazda 6 забрали у белоруски в Польше за контрабанду сигарет
01.02.2017 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 фев – Sputnik. Уголовное дело возбудили в Польше в отношении гражданки Беларуси, которая пыталась незаконно перевезти через границу в автомобиле партию сигарет, сообщила таможня Белостока.
Женщина на Mazda 6 2016 года выпуска следовала в Польшу через пункт пропуска "Бобровники".
"При пересечении границы офицеры решили внимательно изучить транспортное средство: оказалось, что в было спрятано 2500 пачек сигарет без польских акцизных марок", – сказали в таможне.
Табачные изделия обнаружились в специально оборудованных полостях в полу машины, порогах, под крыльями и вокруг рычага переключения передач. Общая стоимость контрабанды составила 32 тысячи польских злотых (около 7,9 тысячи долларов).
В отношении 35-летней женщины были возбуждены уголовные дела, сигареты таможенники изъяли, а автомобиль поставили на спецстоянку.
По информации таможни Белостока, белорусской гражданке за совершенное правонарушение грозит крупный штраф и конфискация машины.
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Белорусской гражданке за совершенное правонарушение грозит крупный штраф и конфискация машины.
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