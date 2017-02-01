В ходе учений два истребителя F-16 ВВС США по ошибке сбросили несколько ракет «воздух-земля» на территорию военного полигона в южной части штата Нью-Мексико. Как сообщает Associated Press , один человек погиб, еще один получил ранения.



F-16. Фото: Wikimedia Commons

Инцидент произошел вечером во вторник, 31 января. Учения проходили вблизи базы Холломан. Погибшим оказался гражданский сотрудник базы. Пострадавший военнослужащий был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

По факту произошедшего военные проводят расследование. Как отмечается, F-16 базируются на Холломан, но относятся к подразделению базы ВВС США Люк в штате Аризона.