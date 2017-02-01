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Истребитель США в ходе учений выпустил ракету по своим военным
В ходе учений два истребителя F-16 ВВС США по ошибке сбросили несколько ракет «воздух-земля» на территорию военного полигона в южной части штата Нью-Мексико. Как сообщает
Инцидент произошел вечером во вторник, 31 января. Учения проходили вблизи базы Холломан. Погибшим оказался гражданский сотрудник базы. Пострадавший военнослужащий был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.
По факту произошедшего военные проводят расследование. Как отмечается, F-16 базируются на Холломан, но относятся к подразделению базы ВВС США Люк в штате Аризона.
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Один человек погиб, еще один получил ранения.
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Архив (ЧП)
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