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Истребитель США в ходе учений выпустил ракету по своим военным

02.02.2017 00:17 — ЧП | Tut.by  
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В ходе учений два истребителя F-16 ВВС США по ошибке сбросили несколько ракет «воздух-земля» на территорию военного полигона в южной части штата Нью-Мексико. Как сообщает Associated Press, один человек погиб, еще один получил ранения.


F-16. Фото: Wikimedia Commons

Инцидент произошел вечером во вторник, 31 января. Учения проходили вблизи базы Холломан. Погибшим оказался гражданский сотрудник базы. Пострадавший военнослужащий был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

По факту произошедшего военные проводят расследование. Как отмечается, F-16 базируются на Холломан, но относятся к подразделению базы ВВС США Люк в штате Аризона.

 
 
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Один человек погиб, еще один получил ранения.

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