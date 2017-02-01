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В китайском Вэньчжоу второй раз за год обрушились жилые здания
В Китае рухнули три многоквартирных жилых здания, в которых находились люди. Об этом сообщает
Инцидент произошел утром в четверг, 2 февраля, в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке страны. По неизвестной причине обрушились три пятиэтажных здания.
Под обломками находятся люди, точное количество их неизвестно. Начаты спасательные работы.
10 октября 2016 года в этом же городе в результате
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По неизвестной причине обрушились три пятиэтажных здания.
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