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В китайском Вэньчжоу второй раз за год обрушились жилые здания

02.02.2017 08:27 — ЧП | Tut.by  
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В Китае рухнули три многоквартирных жилых здания, в которых находились люди. Об этом сообщает «Синьхуа».


Архивное фото (инцидент в Вэньчжоу в октябре 2016 года). Фото: Reuters

Инцидент произошел утром в четверг, 2 февраля, в городе Вэньчжоу провинции Чжэцзян на востоке страны. По неизвестной причине обрушились три пятиэтажных здания.

Под обломками находятся люди, точное количество их неизвестно. Начаты спасательные работы.

10 октября 2016 года в этом же городе в результате обрушения четырех жилых зданий погибли 22 человека. Дома были выстроены незаконно. Местные власти начали масштабную инспекцию зданий, чтобы избежать повторения случившегося.

 
 
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По неизвестной причине обрушились три пятиэтажных здания.

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