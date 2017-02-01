МИНСК, 2 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС эвакуировали из квартир жилого дома в одной из деревень Лепельского района девять человек из-за пожара, один сельчанин в огне погиб, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.

Инцидент произошел ночью 2 января в деревне Боровка, информация о возгорании поступила спасателям в 02:40.

"В результате пожара погиб 36-летний хозяин квартиры гражданин, из квартир, расположенных на втором и третьем этажах по лестничным маршам, эвакуированы девять человек", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.