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Спасатели эвакуировали 9 человек из-за пожара в доме в Лепельском районе

02.02.2017 08:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС эвакуировали из квартир жилого дома в одной из деревень Лепельского района девять человек из-за пожара, один сельчанин в огне погиб, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.

Спасатели эвакуировали 9 человек из-за пожара в доме в Лепельском районе
© Фото: УСК по Витебской области
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Инцидент произошел ночью 2 января в деревне Боровка, информация о возгорании поступила спасателям в 02:40.

"В результате пожара погиб 36-летний хозяин квартиры гражданин, из квартир, расположенных на втором и третьем этажах по лестничным маршам, эвакуированы девять человек", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения огня.

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