МИНСК, 2 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Быхове двух пенсионерок, которые оказались закрытыми в горящем доме внучкой, ушедшей в аптеку, сообщили Sputnik в Могилевском ОУМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Спасатели эвакуировали 9 человек из-за пожара в доме в Лепельском районе

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Фрунзе районного центра, произошел накануне днем.

"По прибытии спасателей к месту вызова кровля горела открытым пламенем. Со слов соседей, в квартире могли находиться люди, дверь была закрыта на замок снаружи", – сказали в МЧС.

Пожарные вскрыли дверь и вывели на свежий воздух двух пенсионерок – 1935 и 1961 годов рождения. По информации МЧС, пенсионерок в доме закрыла внучка, которая ушла за лекарствами в аптеку.

В результате пожара повреждены кровля и перекрытия, женщины не пострадали. В МЧС предполагают, что возгорание могло возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации печи.