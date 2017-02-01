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Пенсионерки едва не погибли в огне в Быхове из-за закрытой внучкой двери

02.02.2017 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Быхове двух пенсионерок, которые оказались закрытыми в горящем доме внучкой, ушедшей в аптеку, сообщили Sputnik в Могилевском ОУМЧС.

Пенсионерки едва не погибли в огне в Быхове из-за закрытой внучкой двери
© Фото: МЧС Беларуси
Спасатели эвакуировали 9 человек из-за пожара в доме в Лепельском районе

Пожар в жилом доме, расположенном на улице Фрунзе районного центра, произошел накануне днем.

"По прибытии спасателей к месту вызова кровля горела открытым пламенем. Со слов соседей, в квартире могли находиться люди, дверь была закрыта на замок снаружи", – сказали в МЧС.

Пожарные вскрыли дверь и вывели на свежий воздух двух пенсионерок – 1935 и 1961 годов рождения. По информации МЧС, пенсионерок в доме закрыла внучка, которая ушла за лекарствами в аптеку.

В результате пожара повреждены кровля и перекрытия, женщины не пострадали. В МЧС предполагают, что возгорание могло возникнуть из-за нарушения правил эксплуатации печи.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодая женщина закрыла бабушек в доме на замок снаружи, а сама отправилась за лекарствами в аптеку.

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