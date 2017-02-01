Большинство жителей района об африканской чуме свиней наслышаны немало — в предыдущие годы многие из них в связи с АЧС не имели возможности содержать этих животных в подсобных хозяйствах. Однако и сегодня полностью забыть об опасном заболевании не получается.





Еще раз о коварной болезни и профилактических мерах в интервью с и.о. главного ветеринарного врача Копыльского района Натальей Шолкович.

— Наталья Анатольевна, напомните, пожалуйста, читателям «СП» вкратце, что такое АЧС?

— АЧС, иначе болезнь Монтгомери — особо опасная высококонтагиозная природно-вирусная болезнь домашних и диких свиней. Она не зависит от возраста и породы, может возникать в любое время года и характеризуется лихорадкой, геморрагическим диатезом, тяжелыми дистрофическими и некротическими поражениями лимфоидной и кроветворной тканей. Заболеваемость и летальность свиней достигает 100%. Решением Международного эпизоотического бюро АЧС отнесена к списку А.

— Существует ли способ лечения животных от опасного заболевания?

— Чума свиней неизлечима. Вакцины от АЧС не существует, а лечение запрещено. Коварство АЧС и ее отличие от других инфекций в том, что при попадании вируса в организм животных инкубационный период длится 5—7дней, и лишь после этого у животных повышается температура тела, появляются другие клинические признаки.

— Как распространяется болезнь?

— В период скрытого протекания разносчиком инфекции может быть сам человек, причем он даже не будет подозревать об этом. Также факторами передачи возбудителя АЧС являются различные инфицированные объекты внешней среды — транспорт, предметы ухода, фураж, вода, навоз и другие. Особую опасность представляют продукты убоя зараженных свиней. Механическими переносчиками вируса могут быть грызуны и насекомые. Поэтому риск разноса инфекции сегодня остается высоким, локализовать ее пока не удалось.

— Какие меры предосторожности должны соблюдать владельцы личных подсобных хозяйств, чтобы избежать попадания инфекции в свои животноводческие помещения?

— Я прошу, чтобы владельцы личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, с пониманием относились ко всем мерам, которые предпринимаются, чтобы предупредить распространение АЧС. Поэтому необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь. Во-первых, перед входом в помещение, где содержатся свиньи, нужно сделать дезподушку — это мешок, набитый опилками и обильно смоченный дезинфицирующим раствором: натрий едкий 2%, хлорная известь, 1% тубисан, 1% вироцид. Следует помнить, что содержать поголовье нужно только закрытым, не допускать свободного выгула, обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, блох), вести борьбу с грызунами. Не покупать живых свиней и продукцию свинины без ветеринарных сопроводительных документов, а также в местах, не установленных для торговли. Еще одно важное правило: ни в коем случае нельзя использовать необезвреженные корма животного происхождения, особенно боенские отходы, в рационах свиней, кормить свиней лучше всего комбикормами комбикормовой промышленности Республики Беларусь. Владельцам подсобных хозяйств необходимо ограничить связи с неблагополучными территориями, определить специальную обувь и одежду, которая будет использоваться для ухода за животными.

— Что делать хозяину свинопоголовья, если у него все же появилось подозрение на АЧС в его подсобном хозяйстве?

— Необходимо срочно проинформировать об этом местную власть или ветеринарную службу! Граждане также обязаны информировать о случаях падежа свиней. Дикие кабаны также подвержены заболеванию АЧС. Поэтому следует не допускать несанкционированных свалок пищевых отходов, а также вблизи лесных угодий, где есть дикие кабаны. Каждый, кто содержит свиней, должен четко усвоить эти несложные правила. Гражданам следует проявить сознательность, ведь невыполнение предписанных мероприятий может принести огромный ущерб не только односельчанам, но и региону в целом.

Беседовала Кристина ЖОГОЛЬ