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Пенсионер арестован в Сморгони за домогательства к девочкам-подросткам
02.02.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионера из Сморгони, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении девочек-подростков, сообщил ресурс "
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации правоохранителей, подозреваемый совершал противоправные действия в 2015 и 2016 годах, установлены четыре потерпевшие девочки, возраст которых составляет от 12 до 15 лет. В милиции не исключают, что их может быть больше.
"Мужчина уже был судим за такие же преступления, освободился в 2005 году. В 2015 году он снова стал приставать к девочкам-подросткам. Заманивал их к себе угощениями и деньгами на дискотеку. Мать, как могла, боролась с этим, прогоняя девочек из дома", – сказал Ковальчук.
В настоящее время в отношении 61-летнего мужчины Сморгонский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларуи (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетних), оно для расследования передано в управление СК по Гродненской области.
Сейчас мужчина арестован и заключен под стражу.
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Милиционеры установили четверых потерпевших и не исключают, что их может быть больше.
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