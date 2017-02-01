МИНСК, 2 фев – Sputnik. Уголовное дело возбуждено в отношении пенсионера из Сморгони, который подозревается в совершении действий сексуального характера в отношении девочек-подростков, сообщил ресурс " Край " со ссылкой на заместителя прокурора Сморгонского района Сергея Ковальчука.

По информации правоохранителей, подозреваемый совершал противоправные действия в 2015 и 2016 годах, установлены четыре потерпевшие девочки, возраст которых составляет от 12 до 15 лет. В милиции не исключают, что их может быть больше.

"Мужчина уже был судим за такие же преступления, освободился в 2005 году. В 2015 году он снова стал приставать к девочкам-подросткам. Заманивал их к себе угощениями и деньгами на дискотеку. Мать, как могла, боролась с этим, прогоняя девочек из дома", – сказал Ковальчук.

В настоящее время в отношении 61-летнего мужчины Сморгонский районный отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 167 Уголовного кодекса Республики Беларуи (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетних), оно для расследования передано в управление СК по Гродненской области.

Сейчас мужчина арестован и заключен под стражу.