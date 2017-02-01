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Вынесен приговор гомельским наркокоролевам: всем по 11 лет колонии

02.02.2017 10:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Суд вынес приговор троим жительницам Гомеля, которые обвинялись в масштабных реализациях семян мака местным наркоманам, – каждая из женщин приговорена к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии, сообщил Sputnik в четверг официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Вынесен приговор гомельским наркокоролевам: всем по 11 лет колонии
© flickr.com/ Francesco
Мешки со 190 кг мака нашли милиционеры в гараже в Минске

По информации милиции, наркобизнесом гомельчанки занялись несколько лет назад: сняли частный дом в центре города, где фасовали и продавали мак. Сделки заключались только с помощью звонков на сотовые и лишь со знакомыми, встречались с покупателями, соблюдая меры конспирации. Задержали женщин с поличным в декабре 2015 года.

"30 января состоялся суд первой инстанции. Тройку признали виновной в совершении незаконных с целью сбыта, приобретения, хранения, перевозки и незаконном сбыте наркотических средств, совершенной группой лиц и приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества", – сказал Пристромов.

Он также сообщил, что суд вынес приговоры и в отношении четверых "клиентов" распространителей – им назначено лишение свободы сроком на два года и курс лечения от наркозависимости.

По словам представителя УВД, расследование уголовного дела растянулось на несколько месяцев, было допрошено большое количество свидетелей.

По информации УВД, приговор гомельчанкам не уступил в законную силу и может быть обжалован.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Для ведения наркобизнеса гомельчанки сняли частный дом в центре города, где фасовали и продавали мак, сделки женщины заключали только с помощью звонков на сотовые...

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