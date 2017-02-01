На днях три человека отравились метиловым спиртом в Гродно, для двоих из них это закончилось летальным исходом. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Пострадавшие проживали в одном доме на переулке Доватора в Гродно. Все началось с того, что 53-летний мужчина нашел на свалке полулитровую емкость со спиртосодержащей жидкостью.

Мужчина забрал бутыль и предложил выпить соседям — 58-летнему мужчине и 45-летней женщине.

Ближе к трем часам ночи людям стало плохо. Когда на место вызвали милицию и медиков, то оба мужчины были мертвы. Женщину с тяжелым отравлением доставили в больницу.

— Согласно предварительному заключению экспертов, все граждане отравились метиловым спиртом. Представительницу слабого пола спасло только то, что она выпила меньше, чем другие, — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.