﻿ Двое жителей Гродно скончались от отравления метиловым спиртом, еще одна женщина - в больнице. 21.by
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Двое жителей Гродно скончались от отравления метиловым спиртом, еще одна женщина - в больнице

02.02.2017 10:38 — ЧП | Tut.by  
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На днях три человека отравились метиловым спиртом в Гродно, для двоих из них это закончилось летальным исходом. Подробности сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Пострадавшие проживали в одном доме на переулке Доватора в Гродно. Все началось с того, что 53-летний мужчина нашел на свалке полулитровую емкость со спиртосодержащей жидкостью.

Мужчина забрал бутыль и предложил выпить соседям — 58-летнему мужчине и 45-летней женщине.

Ближе к трем часам ночи людям стало плохо. Когда на место вызвали милицию и медиков, то оба мужчины были мертвы. Женщину с тяжелым отравлением доставили в больницу.

— Согласно предварительному заключению экспертов, все граждане отравились метиловым спиртом. Представительницу слабого пола спасло только то, что она выпила меньше, чем другие, — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

 
Теги: Гродно
 
 
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Бутылку с жидкостью один из мужчин нашел на свалке. Женщину спасло только то, что она выпила меньше.

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