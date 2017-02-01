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Три жителя Гродно отравились метиловым спиртом, найденным на мусорке

02.02.2017 10:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Два жителя Гродно погибли в результате отравления метиловым спиртом, найденным на мусорке, женщина после употребления спиртного попала в больницу, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Три жителя Гродно отравились метиловым спиртом, найденным на мусорке
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации милиции, мужчина 1963 года рождения нашел на контейнерной площадке на переулке Доватора областного центра полулитровую емкость со спиртосодержащей жидкостью. Гродненец забрал бутылку и предложил соседям распить ее.

"Ближе к трем часам ночи людям начало становиться плохо. Когда на место вызвали милицию и медиков, гродненец 1958 года рождения уже был мертв, мужчина, который нашел жидкость, также умер в своей квартире", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что женщина с тяжелым отравлением была доставлена в больницу. По предварительному заключению экспертов все пострадавшие отравились метиловым спиртом, а жительницу Гродно спасло только то, что она выпила меньше мужчин.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Жительницу Гродно спасло только то, что она выпила из найденной бутылки меньше мужчин.

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