МИНСК, 2 фев – Sputnik. Два жителя Гродно погибли в результате отравления метиловым спиртом, найденным на мусорке, женщина после употребления спиртного попала в больницу, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко В Гродно 9 человек отравились психотропами

По информации милиции, мужчина 1963 года рождения нашел на контейнерной площадке на переулке Доватора областного центра полулитровую емкость со спиртосодержащей жидкостью. Гродненец забрал бутылку и предложил соседям распить ее.

"Ближе к трем часам ночи людям начало становиться плохо. Когда на место вызвали милицию и медиков, гродненец 1958 года рождения уже был мертв, мужчина, который нашел жидкость, также умер в своей квартире", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что женщина с тяжелым отравлением была доставлена в больницу. По предварительному заключению экспертов все пострадавшие отравились метиловым спиртом, а жительницу Гродно спасло только то, что она выпила меньше мужчин.