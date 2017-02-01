МИНСК, 2 фев – Sputnik. Мужчина погиб в Полоцке в результате ДТП, лежащего на дороге пешехода переехал легковой автомобиль Seat, сообщили Sputnik в среду в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошло вечером 1 февраля на улице Суворова в районном центре.

"Водитель на автомобиле Seat Cordoba при встречном разъезде с автомашиной совершил наезд на лежащего на проезжей части 61-летнего мужчину", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. В настоящее время по факту смерти пешехода на дороге сотрудники ГАИ проводят проверку. По информации пресс-службы МВД Беларуси, погибший является местным жителем.