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Автомобиль Seat в Полоцке переехал лежащего на дороге мужчину

02.02.2017 11:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Мужчина погиб в Полоцке в результате ДТП, лежащего на дороге пешехода переехал легковой автомобиль Seat, сообщили Sputnik в среду в УВД Витебского облисполкома.

Автомобиль Seat в Полоцке переехал лежащего на дороге мужчину
© Фото: ГКСЭ
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Инцидент произошло вечером 1 февраля на улице Суворова в районном центре.

"Водитель на автомобиле Seat Cordoba при встречном разъезде с автомашиной совершил наезд на лежащего на проезжей части 61-летнего мужчину", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. В настоящее время по факту смерти пешехода на дороге сотрудники ГАИ проводят проверку. По информации пресс-службы МВД Беларуси, погибший является местным жителем.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время по факту смерти пешехода на дороге сотрудники ГАИ проводят проверку.

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