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Автомобиль Seat в Полоцке переехал лежащего на дороге мужчину
02.02.2017 11:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Мужчина погиб в Полоцке в результате ДТП, лежащего на дороге пешехода переехал легковой автомобиль Seat, сообщили Sputnik в среду в УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошло вечером 1 февраля на улице Суворова в районном центре.
"Водитель на автомобиле Seat Cordoba при встречном разъезде с автомашиной совершил наезд на лежащего на проезжей части 61-летнего мужчину", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что от полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. В настоящее время по факту смерти пешехода на дороге сотрудники ГАИ проводят проверку. По информации пресс-службы МВД Беларуси, погибший является местным жителем.
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В настоящее время по факту смерти пешехода на дороге сотрудники ГАИ проводят проверку.
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