﻿﻿ Смертельным застольем в Гродно занялся Следственный комитет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Смертельным застольем в Гродно занялся Следственный комитет

02.02.2017 12:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 фев – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства отравления трех человек в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Смертельным застольем в Гродно занялся Следственный комитет
© Sputnik / Виктор Толочко
Три жителя Гродно отравились метиловым спиртом, найденным на мусорке

Об инциденте в областном центре 2 февраля сообщило УВД Гродненского облисполкома: ночью 1 февраля в квартире одного из домов был обнаружен труп 58-летнего местного жителя, в еще одной квартире – тело его 53-летнего соседа и 45-летней женщины, находившейся без сознания. Все они накануне употребляли спиртосодержащую жидкость, найденную на свалке.

"Остатки этой жидкости обнаружены и изъяты следователями в ходе осмотра жилища одного из умерших", – сказал Шершеневич.

По его словам, пострадавшие решили распить найденную бутылку, так как приняли ее содержимое за технический спирт. Результаты судебно-медицинских экспертиз показали, что смерть мужчин наступила от отравления метанолом.

"Для ответа на вопрос о наличии в жидкости других отравляющих веществ проводится судебно-химическая экспертиза", – уточнил собеседник Sputnik. 

По информации Шершеневича, правовая оценка произошедшему в Гродно будет дана после завершения проверки по факту инцидента. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 91
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Результаты судебно-медицинских экспертиз показали, что смерть мужчин наступила от отравления метанолом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Автомобиль Seat в Полоцке переехал лежащего на дороге мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика