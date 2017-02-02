МИНСК, 2 фев – Sputnik. Сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства отравления трех человек в Гродно, сообщил Sputnik официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



© Sputnik / Виктор Толочко Три жителя Гродно отравились метиловым спиртом, найденным на мусорке

Об инциденте в областном центре 2 февраля сообщило УВД Гродненского облисполкома: ночью 1 февраля в квартире одного из домов был обнаружен труп 58-летнего местного жителя, в еще одной квартире – тело его 53-летнего соседа и 45-летней женщины, находившейся без сознания. Все они накануне употребляли спиртосодержащую жидкость , найденную на свалке.

"Остатки этой жидкости обнаружены и изъяты следователями в ходе осмотра жилища одного из умерших", – сказал Шершеневич.

По его словам, пострадавшие решили распить найденную бутылку, так как приняли ее содержимое за технический спирт. Результаты судебно-медицинских экспертиз показали, что смерть мужчин наступила от отравления метанолом.

"Для ответа на вопрос о наличии в жидкости других отравляющих веществ проводится судебно-химическая экспертиза", – уточнил собеседник Sputnik.

По информации Шершеневича, правовая оценка произошедшему в Гродно будет дана после завершения проверки по факту инцидента.