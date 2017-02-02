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В Пинске мужчина ударил ножом в грудь 20-летнего парня

02.02.2017 12:31 — ЧП | Tut.by  
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В Пинске возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство» в отношении электромонтера одного из предприятий города, который напал с ножом на 20-летнего парня.

В милицию сообщение об инциденте поступило из больницы, куда доставили пострадавшего, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко. Как выяснилось, ранение 20-летний учащийся колледжа получил 31 января около 22.10 в общежитии, где проживал подозреваемый. Между парнем и электромонтером возникла ссора, в ходе которой последний схватил нож и ударил им в грудь оппоненту.

Потерпевший получил проникающее ножевое ранение грудной клетки. Сейчас он в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 14 ст.139 УК РБ, т.е. покушение на убийство. Подозреваемый задержан.

 
 
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Потерпевший получил проникающее ножевое ранение грудной клетки. Сейчас он в больнице.

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