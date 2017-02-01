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Выбежавший из автобуса ребенок попал под машину в Ошмянском районе
02.02.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Ребенок попал в больницу в результате ДТП в Ошмянском районе – выбежавшего из автобуса мальчика сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
© Фото: МВД Беларуси
Авария произошла накануне вечером в деревне Буденовка. Известно, что школьник приехал домой на автобусе после дополнительных занятий в учреждении образования.
"Из маршрутного автобуса он вышел на остановочном пункте и из-за его задней части побежал через проезжую часть. Справа двигался Ford, в крыло и лобовое стекло которого ребенок ударился", – сказали в ГАИ.
Школьник после ДТП был доставлен в хирургическое отделение районной больницы, степень тяжести полученных им травм будет установлена после проведения экспертизы.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Школьник приехал домой на автобусе после дополнительных занятий в учреждении образования.
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