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Выбежавший из автобуса ребенок попал под машину в Ошмянском районе

02.02.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Ребенок попал в больницу в результате ДТП в Ошмянском районе – выбежавшего из автобуса мальчика сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Выбежавший из автобуса ребенок попал под машину в Ошмянском районе
© Фото: МВД Беларуси
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Авария произошла накануне вечером в деревне Буденовка. Известно, что школьник приехал домой на автобусе после дополнительных занятий в учреждении образования.

"Из маршрутного автобуса он вышел на остановочном пункте и из-за его задней части побежал через проезжую часть. Справа двигался Ford, в крыло и лобовое стекло которого ребенок ударился", – сказали в ГАИ.

Школьник после ДТП был доставлен в хирургическое отделение районной больницы, степень тяжести полученных им травм будет установлена после проведения экспертизы. 

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Школьник приехал домой на автобусе после дополнительных занятий в учреждении образования.

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