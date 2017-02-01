МИНСК, 2 фев – Sputnik. Ребенок попал в больницу в результате ДТП в Ошмянском районе – выбежавшего из автобуса мальчика сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: МВД Беларуси Автомобиль Seat в Полоцке переехал лежащего на дороге мужчину

Авария произошла накануне вечером в деревне Буденовка. Известно, что школьник приехал домой на автобусе после дополнительных занятий в учреждении образования.

"Из маршрутного автобуса он вышел на остановочном пункте и из-за его задней части побежал через проезжую часть. Справа двигался Ford, в крыло и лобовое стекло которого ребенок ударился", – сказали в ГАИ.

Школьник после ДТП был доставлен в хирургическое отделение районной больницы, степень тяжести полученных им травм будет установлена после проведения экспертизы.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.