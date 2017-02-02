МИНСК, 2 фев — Sputnik. Прокуратура Солигорского района проведет проверку в ООО "Пассат" — подрядной организации, привлеченной для выполнения работ на объектах ОАО "Беларуськалий", сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин.



© Sputnik Егор Еремов Гибель рабочего на Беларуськалии: подробности расследования

Проверка запланирована на первое полугодие 2017 года и будет проведена в связи с фактами смертельного травмирования работников на "Беларуськалии". Прокуратура проверит соблюдение Директивы №1, законодательства о труде и об охране труда, сообщил Лаврухин, слова которого приводит БелТА .

Как ранее сообщал Sputnik, только за 2016 год в ОАО "Беларуськалий" произошел ряд инцидентов с трагическим исходом. С учетом последнего случая 3 января 2017 года, на предприятии по разным причинам погибли шесть рабочих, еще трое получили травмы. По мнению Белхимпрофсоюза, примерно половина причин несчастных случаев на производстве происходит по неосторожности или беспечности работников, несоблюдения ими норм безопасности труда.