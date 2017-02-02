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Прокуратура проверит подрядчика Беларуськалия из-за смертей работников

02.02.2017 12:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Прокуратура Солигорского района проведет проверку в ООО "Пассат" — подрядной организации, привлеченной для выполнения работ на объектах ОАО "Беларуськалий", сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин.

Прокуратура проверит подрядчика Беларуськалия из-за смертей работников
© Sputnik Егор Еремов
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Проверка запланирована на первое полугодие 2017 года и будет проведена в связи с фактами смертельного травмирования работников на "Беларуськалии". Прокуратура проверит соблюдение Директивы №1, законодательства о труде и об охране труда, сообщил Лаврухин, слова которого приводит БелТА.

Как ранее сообщал Sputnik, только за 2016 год в ОАО "Беларуськалий" произошел ряд инцидентов с трагическим исходом. С учетом последнего случая 3 января 2017 года, на предприятии по разным причинам погибли шесть рабочих, еще трое получили травмы. По мнению Белхимпрофсоюза, примерно половина причин несчастных случаев на производстве происходит по неосторожности или беспечности работников, несоблюдения ими норм безопасности труда.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания "Пассат", которая выполняла работы на объектах калийного комбината, пройдет проверку на соблюдение директивы №1, законодательства о труде и об охране...

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