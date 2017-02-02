|
Под завалами рухнувшего в Китае 4-этажного дома остаются люди
02.02.2017 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Обвал сразу четырех секций жилого дома блокированной застройки произошел в деревне Вайдахуэй поселка Байчжанцзи уезда Вэньчэн города Вэньчжоу, сообщают китайские СМИ.
Спасатели уже извлекли тела двух человек из-под завалов. Инцидент произошел примерно в 8:05 по местному времени.
В ходе разбора завалов были извлечены тела мужчины и женщины. Всего, включая погибших, в момент ЧП в помещении могли находиться девять человек. Рухнувшие секции дома имели четыре этажа в высоту и надстройку на крыше. Площадь обрушения составляет около 200 квадратных метров.
Спасатели продолжают работать на месте происшествия, задействована тяжелая техника и окола ста пожарных, полицейских и медиков.
Причина обрушение устанавливается, но уже известно, что это не связано с природными явлениями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели уже извлекли тела двух погибших из-под завалов рухнувшего в КНР дома.
|
Архив (ЧП)
Комментарии