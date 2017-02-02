МИНСК, 2 фев — Sputnik. Обвал сразу четырех секций жилого дома блокированной застройки произошел в деревне Вайдахуэй поселка Байчжанцзи уезда Вэньчэн города Вэньчжоу, сообщают китайские СМИ.

Спасатели уже извлекли тела двух человек из-под завалов. Инцидент произошел примерно в 8:05 по местному времени.

В ходе разбора завалов были извлечены тела мужчины и женщины. Всего, включая погибших, в момент ЧП в помещении могли находиться девять человек. Рухнувшие секции дома имели четыре этажа в высоту и надстройку на крыше. Площадь обрушения составляет около 200 квадратных метров.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия, задействована тяжелая техника и окола ста пожарных, полицейских и медиков.

Причина обрушение устанавливается, но уже известно, что это не связано с природными явлениями.