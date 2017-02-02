﻿﻿ Под завалами рухнувшего в Китае 4-этажного дома остаются люди. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Под завалами рухнувшего в Китае 4-этажного дома остаются люди

02.02.2017 12:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Обвал сразу четырех секций жилого дома блокированной застройки произошел в деревне Вайдахуэй поселка Байчжанцзи уезда Вэньчэн города Вэньчжоу, сообщают китайские СМИ.

Спасатели уже извлекли тела двух человек из-под завалов. Инцидент произошел примерно в 8:05 по местному времени.

В ходе разбора завалов были извлечены тела мужчины и женщины. Всего, включая погибших, в момент ЧП в помещении могли находиться девять человек. Рухнувшие секции дома имели четыре этажа в высоту и надстройку на крыше. Площадь обрушения составляет около 200 квадратных метров.

Спасатели продолжают работать на месте происшествия, задействована тяжелая техника и окола ста пожарных, полицейских и медиков.

Причина обрушение устанавливается, но уже известно, что это не связано с природными явлениями.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели уже извлекли тела двух погибших из-под завалов рухнувшего в КНР дома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Пинске мужчина ударил ножом в грудь 20-летнего парня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика