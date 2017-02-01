В Быхове 1 января в собственном доме едва не погибли две пенсионерки — мать и дочь. Когда начался пожар, женщины были заперты снаружи, сообщили в МЧС .





Пожар в 4-квартирном доме на улице Фрунзе начался около 14.00. 81-летняя хозяйка дома и ее 55-летняя дочь не могли выйти из горящего помещения. Накануне внучка старшей женщины ушла в аптеку и закрыла дверь снаружи на замок.

Дверь выломали приехавшие спасатели и вывели пенсионерок на улицу. Огонь повредил крышу квартиры. Пенсионерки теперь будут жить с внучкой и дочерью.

Остальные квартиры — две из них нежилые — не пострадали. Пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации печи.