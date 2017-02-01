|
В Быхове при пожаре едва не погибли мать и дочь - внучка хозяйки дома заперла их и ушла
В Быхове 1 января в собственном доме едва не погибли две пенсионерки — мать и дочь. Когда начался пожар, женщины были заперты снаружи, сообщили в
Пожар в 4-квартирном доме на улице Фрунзе начался около 14.00. 81-летняя хозяйка дома и ее 55-летняя дочь не могли выйти из горящего помещения. Накануне внучка старшей женщины ушла в аптеку и закрыла дверь снаружи на замок.
Дверь выломали приехавшие спасатели и вывели пенсионерок на улицу. Огонь повредил крышу квартиры. Пенсионерки теперь будут жить с внучкой и дочерью.
Остальные квартиры — две из них нежилые — не пострадали. Пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации печи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели взломали дверь и вывели пенсионерок на улицу.
|
Архив (ЧП)
Комментарии