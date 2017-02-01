﻿﻿ В Быхове при пожаре едва не погибли мать и дочь - внучка хозяйки дома заперла их и ушла. 21.by
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В Быхове при пожаре едва не погибли мать и дочь - внучка хозяйки дома заперла их и ушла

02.02.2017 13:33 — ЧП | Tut.by  
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В Быхове 1 января в собственном доме едва не погибли две пенсионерки — мать и дочь. Когда начался пожар, женщины были заперты снаружи, сообщили в МЧС.


Пожар в 4-квартирном доме на улице Фрунзе начался около 14.00. 81-летняя хозяйка дома и ее 55-летняя дочь не могли выйти из горящего помещения. Накануне внучка старшей женщины ушла в аптеку и закрыла дверь снаружи на замок.

Дверь выломали приехавшие спасатели и вывели пенсионерок на улицу. Огонь повредил крышу квартиры. Пенсионерки теперь будут жить с внучкой и дочерью.

Остальные квартиры — две из них нежилые — не пострадали. Пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации печи.

 
 
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