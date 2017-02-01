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Ехавший в Гомель автобус попал в аварию под Санкт-Петербургом
02.02.2017 13:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев – Sputnik. Автобус Neoplan, ехавший из Санкт-Петербурга в Гомель, попал в ДТП в Лужском районе, среди находившихся в нем пассажиров пострадавших нет, сообщили в соцсетях очевидцы аварии.
ДТП произошло в Лужском районе Ленинградской области на автодороге "Санкт-Петербург – Псков" вблизи поселка Скреблово.
Сообщается, что Neoplan столкнулся с автомобилем ВАЗ-2199, в результате три человека, ехавшие в легковушке, погибли. Ранения получил водитель автобуса, в настоящее время он находится в больнице.
По информации правоохранительных органов Ленинградской области, пассажиры автобуса не пострадали и продолжили поездку в Гомель на транспортном средстве перевозчика.
В настоящее время сотрудники УГИБДД по области проводят по факту ДТП проверку.
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Пассажиры автобуса – 19 человек – не пострадали и продолжили поездку в Гомель на транспортном средстве перевозчика.
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