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ГТК: велосипедист спрятал под одеждой автозапчастей на €3 тыс.

02.02.2017 15:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев – Sputnik. Сотрудники Гродненской региональной таможни задержали на белорусско-польской границе велосипедиста, который под одеждой пытался ввезти в Беларуси автозапчасти на 3 тысячи евро, сообщили Sputnik в четверг в Государственном таможенном комитете Беларуси.

ГТК: велосипедист спрятал под одеждой автозапчастей на €3 тыс.
© Фото: Izba Celna w Białymstoku
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Житель Гродненщины ехал из Польши на велосипеде по "зеленому" коридору через пункт пропуска "Брузги".

"При проведении контроля под верхней одеждой велосипедиста в специально изготовленном поясе обнаружены 58 единиц датчиков парковки, блоков розжига и управления", – сказали в ГТК.

В комитете также сообщили, что, по предварительной оценке, стоимость контрабандных запчастей составила 3 тысячи евро.

По факту Гродненской региональной таможней в отношении гражданина начат административный процесс, запчасти у гродненца изъяты до решения суда.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении гражданина начат административный процесс, запчасти у гродненца изъяты до решения суда.

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