МИНСК, 2 фев – Sputnik. Дерматовенеролог УЗ "Гродненский областной кожно-венерологический диспансер" был со скандалом уволен после того, как в нетрезвом виде провел прием пациентов, сообщило издание " СБ. Беларусь сегодня ".



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Нетрезвый медик попался случайно: в тот день в больницу без предупреждения пришли с проверкой сотрудники Комитета госконтроля по Гродненской области.

"На неадекватное поведение специалиста пожаловался после приема один из пациентов", – цитирует издание заместителя начальника управления контроля бюджетно-финансовой сферы и госорганов КГК по Гродненской области Татьяны Слабыш.

Она также уточнила, что после жалобы врач был доставлен на медосвидетельствование, где его алкогольное опьянение подтвердилось. По словам представителя КГК, дерматовенеролог был уволен по статье.