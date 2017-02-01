МИНСК, 2 фев – Sputnik. Водолазы Мозырской спасательной станции нашли в Припяти тело пропавшего два месяца назад 18-летнего жителя районного центра, сообщил в четверг " Телеканал Мозырь ".

Молодой человек исчез 29 декабря: в последний раз его видели в ночном клубе NumberOne, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Мозырянина разыскивали милиция и волонтеры. Предполагалось, что он мог утонуть в Припяти. Тело пропавшего было обнаружено в четверг 2 февраля.

"На протяжении длительного времени мы осуществляли поиски этого парня. Вчера было указано место его пропажи, и сегодня мы обнаружили тело. Осложняли поиски поднявшаяся в Припяти вода и сильное течение", – сказал начальник Мозырской спасательной станции Виктор Мартинович.

Как сообщает телеканал, причины смерти молодого мозырянина будут выяснять правоохранительные органы, в том числе после проведения судебно-медицинской экспертизы.