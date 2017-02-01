﻿ Мозырянина, пропавшего в конце декабря, водолазы нашли мертвым на дне Припяти. 21.by
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Мозырянина, пропавшего в конце декабря, водолазы нашли мертвым на дне Припяти

02.02.2017 17:16 — ЧП | Tut.by  
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В конце 2016 года в районном центре пропал 18-летний парень. Николай Скидан 29 декабря вышел из ночного клуба NumberOne и больше его никто не видел. С тех пор о его местонахождении не было ничего известно, сообщает телеканал «Мозырь».

2 февраля водолазы в Припяти на глубине около двух метров обнаружили тело пропавшего молодого человека.

Парня искали милиционеры, объявления были размещены в средствах массовой информации, на новостных сайтах и в соцсетях. Одна из версий — Николай провалился под лед и утонул. Поисковые работы водолазы вели на протяжении нескольких недель. Их затрудняли морозная погода и обширная территория поиска — участка Припяти, предполагаемого места трагедии. В четверг в районе речного вокзала на глубине около 2 метров спасатели обнаружили тело пропавшего парня.

В причинах трагической гибели молодого мозырянина предстоит разобраться правоохранительным органам. В расследование ясность внесет и заключение судмедэкспертов.

 
 
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Поисковые работы водолазы вели на протяжении нескольких недель. Их затрудняли морозная погода и обширная территория поиска - участка Припяти, предполагаемого...

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