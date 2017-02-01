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Минчанина, выбросившего убитую жену в водохранилище, начнут судить

02.02.2017 17:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 фев — Sputnik. Уголовное дело об убийстве минчанки, труп которой был обнаружен в Вилейском водохранилище 30 сентября 2016 года, суд начнет рассматривать 13 февраля, сообщили в Минском городском суде.

Минчанка Людмила Тиханкова пропала в мае 2013 года. Спустя несколько лет ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в Вилейском водохранилище. По подозрению в совершении преступления был задержан бывший муж убитой. Позже он сознался в убийстве.

"13 февраля в 15:00 суд Партизанского района Минска начинает судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению минчанина в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 "Убийство" Уголовного кодекса Беларуси", — сообщила Sputnik в четверг помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на официального представителя УСК по Минской области Татьяну Белоног, действия обвиняемого квалифицированы следствием по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый на стадии предварительно расследования признался в совершении данного преступления; ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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