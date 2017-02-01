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Состояние криминогенной обстановки в Вилейском районе несколько ухудшилась
02.02.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)
В Минской области в 2016 году число преступлений сократилось, сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин. БелТА
«Итоги анализа криминогенной обстановки на территории Минской области за 2016 год свидетельствуют, что проделанная прокуратурой, правоохранительными органами, другими субъектами профилактической деятельности работа по предупреждению преступлений и иных правонарушений дала определенные положительные результаты. Общее число зарегистрированных преступлений сократилось с 17 176 до 17 089», — сказал Олег Лаврухин. При этом число преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в состоянии опьянения, число тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья является наименьшим за последние 5 лет.
Снижается гибель людей от внешних причин, в том числе от алкогольного отравления, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, производственного травматизма, суицидов. Наметилась тенденция к сокращению преступности в сельской местности. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, также стало меньшим. Сократилось число граждан, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения области по причине наркомании.
Вместе с тем несколько ухудшилось состояние криминогенной обстановки в Вилейском, Воложинском, Узденском, Смолевичском, Пуховичском, Минском районах и городе Жодино. В 2016 году наблюдался рост таких преступлений, как мошенничество, хулиганство, взяточничество, злоупотребление властью и служебными полномочиями. Рост убийств зафиксирован в четырех районах области, а наибольшее их число совершено в Борисовском и Минском районах. Количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжких телесных повреждений, выросло в Молодечненском районе.
Для разрешения проблемных вопросов прокуратура области наметила конкретные мероприятия. К примеру, в первом полугодии планируется провести проверку соблюдения исполнительными и распорядительными органами, органами внутренних дел и другими субъектами профилактической деятельности требований законодательства, направленного на предупреждение насилия в семье. Результаты проверки обсудят на областном координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.
В сфере экономики будет организована проверка исполнения местными исполнительными и распорядительными органами декрета №10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь», а также законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность и предоставление дополнительных льгот и (или) преференций при реализации инвестпроектов. Продолжатся проверки по соблюдению законодательства при выделении земельных участков, учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществлении индивидуального жилищного строительства.
Олег Лаврухин отметил, что органы прокуратуры Минской области будут принимать меры к дальнейшему улучшению координации деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией, повышению эффективности работы в этом направлении. Совместно с другими органами будут вырабатываться конкретные, реально выполнимые решения, направленные на устранение имеющихся проблем.
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В Минской области в 2016 году число преступлений сократилось, сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин. БелТА «Итоги анализа криминогенной...
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