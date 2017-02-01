«Итоги анализа криминогенной обстановки на территории Минской области за 2016 год свидетельствуют, что проделанная прокуратурой, правоохранительными органами, другими субъектами профилактической деятельности работа по предупреждению преступлений и иных правонарушений дала определенные положительные результаты. Общее число зарегистрированных преступлений сократилось с 17 176 до 17 089», — сказал Олег Лаврухин. При этом число преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в состоянии опьянения, число тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья является наименьшим за последние 5 лет.

Снижается гибель людей от внешних причин, в том числе от алкогольного отравления, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, производственного травматизма, суицидов. Наметилась тенденция к сокращению преступности в сельской местности. Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, также стало меньшим. Сократилось число граждан, состоящих на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения области по причине наркомании.

Вместе с тем несколько ухудшилось состояние криминогенной обстановки в Вилейском, Воложинском, Узденском, Смолевичском, Пуховичском, Минском районах и городе Жодино. В 2016 году наблюдался рост таких преступлений, как мошенничество, хулиганство, взяточничество, злоупотребление властью и служебными полномочиями. Рост убийств зафиксирован в четырех районах области, а наибольшее их число совершено в Борисовском и Минском районах. Количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяжких телесных повреждений, выросло в Молодечненском районе.

Для разрешения проблемных вопросов прокуратура области наметила конкретные мероприятия. К примеру, в первом полугодии планируется провести проверку соблюдения исполнительными и распорядительными органами, органами внутренних дел и другими субъектами профилактической деятельности требований законодательства, направленного на предупреждение насилия в семье. Результаты проверки обсудят на областном координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией.

В сфере экономики будет организована проверка исполнения местными исполнительными и распорядительными органами декрета №10 «О создании дополнительных условий для осуществления инвестиций в Республике Беларусь», а также законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность и предоставление дополнительных льгот и (или) преференций при реализации инвестпроектов. Продолжатся проверки по соблюдению законодательства при выделении земельных участков, учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и осуществлении индивидуального жилищного строительства.

Олег Лаврухин отметил, что органы прокуратуры Минской области будут принимать меры к дальнейшему улучшению координации деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией, повышению эффективности работы в этом направлении. Совместно с другими органами будут вырабатываться конкретные, реально выполнимые решения, направленные на устранение имеющихся проблем.

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