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Украинские спасатели нашли белорусов, заблудившихся в Карпатах

03.02.2017 08:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Украинские спасатели пришли на помощь группе белорусских туристов, заблудившихся в Карпатах, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел 2 февраля: во второй половине дня, в 16:45 (по местному времени), в службу спасения обратились граждане Беларуси, отдыхавшие в долине Драгобрат Раховского района (Закарпатская область). В условиях плохой видимости туристы потеряли ориентир и заблудились. Группа состояла из 15 человек.

"Для оказания помощи и проведения поисковых работ были направлены спасатели горного поисково-спасательного отделения поселка Ясиня в составе семи человек и одной единицы техники", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спустя два с лишним часа заблудившиеся белорусы были найдены в районе горы Жандарм. "Людей отвели на турбазу, где они остановились на отдых", — добавили в ГСЧС.

Состояние здоровья у спасенных удовлетворительное, медицинская помощь никому не потребовалось.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 фев — Sputnik. Украинские спасатели пришли на помощь группе белорусских туристов, заблудившихся в Карпатах, сообщает Государственная служба Украины...

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