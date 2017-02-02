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"Волшебные" грибы выращивал минский пенсионер у себя дома
03.02.2017 09:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Сотрудники милиции задержали минского пенсионера, который по месту жительства оборудовал помещение для выращивания галлюциногенных грибов, сообщили в МВД.
"В Минске сотрудники ГУВД, Партизанского РУВД, СОБР МВД и отдела Департамента охраны задержан пенсионер, который по месту жительства оборудовал помещение, специально приспособленное для выращивания грибов, содержащих в своем составе псилоцин и псилоцибин", — сообщили Sputnik в пятницу в министерстве внутренних дел Беларуси.
По словам собеседников агентства, у него изъято 116,7 грамма "волшебных" грибов и оборудование.
В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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Жителю Минска грозит до 10 лет лишения свободы за то, что оборудовал у себя выращивал галлюциногенные грибы.
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