МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники милиции изъяли у жителя Жлобина арсенал времен Великой Отечественной войны – 20 килограммов тротила, более 100 гранат и более 110 мин, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе МВД Беларуси.

Боеприпасы, про информации правоохранительных органов, находились в тайнике в лесу.

"По месту жительства и в тайнике в лесном массиве вблизи деревни Коротковичи сотрудниками ГУБОПиК МВД и РОВД обнаружены и изъяты 119 минометных и противотанковых мин, 39 артиллерийских снарядов, 108 гранат, 83 запала, 69 взрывателей, 20 килограммов тротила", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что мужчина также хранил 5 килограммов пороха и 2,6 тысячи патронов различного калибра.

На арсенал правоохранители вышли после ареста в декабре 2016 года жителя Жлобина за хулиганство.

Жлобинским районным отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).