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Арсенал времен ВОВ изъят у жителя Жлобина: тротил, мины и снаряды
03.02.2017 09:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники милиции изъяли у жителя Жлобина арсенал времен Великой Отечественной войны – 20 килограммов тротила, более 100 гранат и более 110 мин, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе МВД Беларуси.
© Фото: СК Беларуси
Боеприпасы, про информации правоохранительных органов, находились в тайнике в лесу.
"По месту жительства и в тайнике в лесном массиве вблизи деревни Коротковичи сотрудниками ГУБОПиК МВД и РОВД обнаружены и изъяты 119 минометных и противотанковых мин, 39 артиллерийских снарядов, 108 гранат, 83 запала, 69 взрывателей, 20 килограммов тротила", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что мужчина также хранил 5 килограммов пороха и 2,6 тысячи патронов различного калибра.
На арсенал правоохранители вышли после ареста в декабре 2016 года жителя Жлобина за хулиганство.
Жлобинским районным отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).
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Жлобинским районным отделом Следственного комитета в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса Беларуси.
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