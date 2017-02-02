|
Спасатели сняли со льдины в Речице женщину без сознания
03.02.2017 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС в Речице сняли с льдины на Днепре женщину, сообщили Sputnik в пятницу в Гомельском областном УМЧС.
Инцидент произошел накануне: о находящейся на льду граждане спасателям сообщил случайный прохожий.
"В 10 метрах от берега на краю полыни на льду в бессознательном состоянии находилась женщина", – сказали в управлении.
Работники МЧС при помощи спасательной доски доставили женщину на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшую передали бригаде скорой медицинском помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии