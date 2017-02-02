МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники МЧС в Речице сняли с льдины на Днепре женщину, сообщили Sputnik в пятницу в Гомельском областном УМЧС.

Инцидент произошел накануне: о находящейся на льду граждане спасателям сообщил случайный прохожий.

"В 10 метрах от берега на краю полыни на льду в бессознательном состоянии находилась женщина", – сказали в управлении.

Работники МЧС при помощи спасательной доски доставили женщину на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пострадавшая была доставлена в больницу.