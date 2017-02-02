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Два прорыва трубопроводов произошло за сутки в Минской области

03.02.2017 10:08 — ЧП | Tut.by  
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2 февраля на трубопроводах холодного водоснабжения в Минской области произошли две аварии. Об этом сообщили в МЧС.

Сообщение о прорыве в Логойске на улице Победы трубопровода теплотрассы диаметром 325 мм поступило спасателям в 09.00. Без холодного водоснабжения остались 48 многоквартирных и 658 частных домов. Для жителей был организован подвоз воды. В 13.00 водоснабжение восстановили.

Аналогичное происшествие произошло в поселке Озерцо Минского района: прорвало трубопровод холодного водоснабжения диаметром 225 мм. Три часа без холодного водоснабжения оставались 18 многоквартирных и 200 частных жилых домов, детский сад и средняя школа. Также был организован подвоз воды.

 
 
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В Логойске без холодного водоснабжения остались 48 многоквартирных и 658 частных домов. Также в поселке Озерцо Минского района три часа без холодной воды оставались...

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