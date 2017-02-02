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Валютчик с $9 тыс. задержан в Калинковичах
03.02.2017 10:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 фев – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Калинковичах местного жителя, проводившего незаконные валютно-обменные операции, сообщил Sputnik в пятницу официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Мужчина был задержан при проведении оперативно-профилактических мероприятий вблизи торгового центра "Анри".
"31-летний мужчина скупил 100 долларов США за 193 рубля, не имея на это специального разрешения или государственной регистрации", – сказал Пристромов.
Он также уточнил, что в отношении валютчика был составлен протокол, сотрудники милиции изъяли у него 5135 долларов, 300 евро, 139 гривен, более 214 тысяч российских рублей (в общей сложности более 9 тысяч долларов).
Мужчине за его "деятельность" грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин.
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Мужчине за его "деятельность" грозит штраф в размере от 50 до 100 базовых величин.
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